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"المطلق": أي لون للعباءة والحجاب جائز بشرط ألا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج

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"المطلق": أي لون للعباءة والحجاب جائز بشرط ألا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج "المطلق": أي لون للعباءة والحجاب جائز بشرط ألا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج
أوضح حقيقة الخلاف حول تغطية الوجه للمرأة

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لا يشترط لون محدد ومعيَّن للعباءة والحجاب للمرأة إذا لم يكن فيه فتنة أو تبرُّج، أو كان لافتًا للأنظار.

جاء ذلك في رده على متصلة في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" اليوم على إذاعة "نداء الإسلام" حول وجود اشتراط للون معين للعباءة والحجاب للمرأة، وهل يشترط اللون الأسود، أو يمكن ارتداء أي لون آخر.

وقال "المطلق": "اللون الذي لا يلفت نظر الرجال يجوز. كل لون لا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج يجوز". مضيفًا "إذا كان في لون عباءة المرأة تبرُّج أو فتنة فإنه لا يجوز".

وعن اختلاف العلماء في شأن تغطية وجه المرأة هل هو واجب أم لا؟ رد "المطلق" بأن جَمال المرأة يكمن في الوجه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء ليس فيه اختلاف، والخلاف بين الأئمة كثير.

وقال ناصحًا: "هناك آخرة، وفيها حساب، وكل إنسان سيواجه ربه، ونحن لا نلزم أحدًا، وإنما نبيِّن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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