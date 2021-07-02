أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ممرضة بمكة تروي لـ"سبق" تفاصيل تعرُّضها لمحاولة اعتداء من مراجع بسبب كمامة

Print
ممرضة بمكة تروي لـ"سبق" تفاصيل تعرُّضها لمحاولة اعتداء من مراجع بسبب كمامة ممرضة بمكة تروي لـ"سبق" تفاصيل تعرُّضها لمحاولة اعتداء من مراجع بسبب كمامة
أثناء عملها في مركز فحص ما قبل الزواج

ممرضة بمكة تروي لـ

لجأت ممرضة، تعمل في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، إلى الجهات الأمنية بعد أن تعرَّضت لاعتداء لفظي من أحد المراجعين بسبب كمامة، على حد قولها.

وفي التفاصيل -كما روتها الممرضة لـ"سبق"- أن الممرضة أثناء عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة أمس الخميس تعرضت لاعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من أحد المراجعين، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن بالمستشفى، ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت على الفور الواقعة بعد تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية لرفعها لجهات الاختصاص.

وأشارت الممرضة - تحتفظ "سبق" باسمها - إلى أن أحد المراجعين تلفَّظ عليها أمام زملائها وزميلاتها عقب نصحه بارتداء الكمامة، والتأكد من تطبيق توكلنا، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك. لافتة إلى أن حارس الأمن الذي كان يقف بالقرب من البوابة استطاع حمايتها من الاعتداء، على حد وصفها.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أنه بإمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجُّه إلى حقوق وعلاقات المرضى، أو الاتصال على 937.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ