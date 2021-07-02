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عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

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استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس بداية من العام الدراسي الجديد حضوريًّا

عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات -وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان- حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح ، البالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالبًا وطالبة، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة؛ وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًّا.

ودعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والأُسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًّا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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