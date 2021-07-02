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أشرف بن شرقي يحرز ثلاثة أهداف استعدادًا لمواجهة المحلة

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أشرف بن شرقي يحرز ثلاثة أهداف استعدادًا لمواجهة المحلة أشرف بن شرقي يحرز ثلاثة أهداف استعدادًا لمواجهة المحلة

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تألق المغربي أشرف بن شرقي، خلال التقسيمة التي أجراها باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، «الجمعة»، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقررة «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وظهر بن شرقي، بمستوى لافت للنظر خلال التقسيمة، نال عليه استحسان المدير الفني بعدما نجح اللاعب في إحراز ثلاثة أهداف خلال التقسيمة فضلاً عن صناعته المزيد من الأهداف لزملائه.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على أن تؤدي كل مجموعة مباراة مصغرة وذلك خلال التدريبات مساء اليوم على ملعب النادي.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على تولي تدريب مجموعة، بينما تولى أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد مجموعة أخرى.

ثم أنهى الجهاز الفني للزمالك التقسيمة بمواجهة أخرى بين الفائزين من التقسيمتين الفنيتين.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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