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مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020"

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مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020" مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020"

مواجهتان من العيار الثقيل في ختام مباريات الدور ربع النهائي في

تختتم السبت مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي:

التشيك x الدنمارك
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان.

والفائز في المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام السبت أيضاً، في الدور نصف النهائي لبطولة "يورو 2020".

الجدير ذكره أن التشيكي تأهل إلى هذا الدور بعدما أقصى منتخب هولندا بهدفين دون رد، بينما سحق منتخب الدنمارك نظيره ويلز برباعية نظيفة.

أوكرانيا x إنجلترا
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.

وحسم المنتخب الإنجليزي تأهله للدور ربع النهائي من يورو 2020 بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الألماني بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

وتأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعد فوزه القاتل على نظيره منتخب السويد بنتيجة 2- 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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