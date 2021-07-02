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المفتي: «الإخوان» أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين لاستغلال عاطفة المصريين

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المفتي: «الإخوان» أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين لاستغلال عاطفة المصريين المفتي: «الإخوان» أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين لاستغلال عاطفة المصريين

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين لاستغلال العاطفة الدينية للمصريين لتحقيق مكاسب للجماعة.

وأوضح المفتي، خلال لقائه مع برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الخطاب الديني لجماعة الإخوان وجد صدًّا منيعًا من علماء الأزهر الشريف في مراحل تاريخية، ولو كان هذا الخطاب متسقًا مع الأزهر لما رفضه العلماء، ولكنه كان خطابًا مناقضًا تمامًا للخطاب الأزهري الحقيقي.

وأضاف المفتي أن الخطاب الديني للإخوان «ميكافيلي» يعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة، وعندما وصلوا إلى الحكم فلا علاقة لهم بخطابهم السابق.

ولفت إلى أنه منذ بداية عام 1928 كان الخطاب الإخواني غارقًا في الشكليات والمظاهر، وتقييم الشخص في تولي الوظائف لم يكن يخضع للكفاءة ولكن على أساس الشكل والهيئة، وهو عكس ما قرره الفقهاء في الاختيار للوظيفة العامة.

وأردف: «وجدت في عام حكم الإخوان بأن هذا الخطاب الذي كانوا يدغدغون به المشاعر كان متناقضًا، حيث كانوا قبل وصولهم للحكم يحرمون التعامل مع البنوك ويصفونها بالمعاملات الربوية وأنها حرب لله ولرسوله وذلك منذ تأسيس طلعت باشا حرب لبنك ، ولكن عندما تولوا الحكم تغيرت أقوالهم وذهبوا للبنك الدولي لطلب القروض، رغم انتقادهم ذلك من قبل ووصفهم بالمعاملة الربوية».

المصرى اليوم

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