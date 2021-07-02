★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحلول الذكرى الثامنة من ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أساس النهضة التي نعيشها الآن.

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» والمذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه ثورة «قويمة» صححت المسار، الذي كان له بداية تراد بها غرس أفكار مغلوطة في حقيقة هذا الدين من أجل استغلال العاطفة الدينية لدى المواطنون.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المصريون بطبيعتهم يحبون جدًا من يردد مقولة قال الله وقال الرسول ويقبولن على من يتكلم في الشأن الديني، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني أخطتف في مرحلة زمنية قبل 30 يونيو 2013.