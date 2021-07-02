أشرف زكي يكشف عن منتحل شخصية مدير مرور الجيزة

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قال الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وذلك بعد اكتشاف انتحال أحد الاشخاص صفة مدير إدارة المرور بمحافظة الجيزة، وقام بالتواصل مع عدد من الفنانين ويطلب منهم صور وفيديوهات لتهنئته على أحد المناسبات.

وأضاف اشرف زكي في تصريح لـ «المصري اليوم»: «تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد اكتشاف عدد من الفنانين من وجود نصاب ينتحل شخصية مدير إدارة المرور بالجيزة».

وأوضح أنه قدم في البلاغ كافة المعلومات عنه ورقم هاتفه وكافة الإثباتات التي تدين هذا الشخص».



وكانت نقابة المهن التمثيلية اصدرت صباح اليوم بيانا جاء نصه :«وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة».

وتابع البيان: «لذا تهيب النقابة بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصرى أو القانون والتى تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل».

واضاف البيان: «ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعى القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية».

واختتم البيان: «إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالى فهى لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية».