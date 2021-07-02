أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أشرف زكي يكشف عن منتحل شخصية مدير مرور الجيزة

Print
أشرف زكي يكشف عن منتحل شخصية مدير مرور الجيزة أشرف زكي يكشف عن منتحل شخصية مدير مرور الجيزة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وذلك بعد اكتشاف انتحال أحد الاشخاص صفة مدير إدارة المرور بمحافظة الجيزة، وقام بالتواصل مع عدد من الفنانين ويطلب منهم صور وفيديوهات لتهنئته على أحد المناسبات.

وأضاف اشرف زكي في تصريح لـ «المصري اليوم»: «تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد اكتشاف عدد من الفنانين من وجود نصاب ينتحل شخصية مدير إدارة المرور بالجيزة».

وأوضح أنه قدم في البلاغ كافة المعلومات عنه ورقم هاتفه وكافة الإثباتات التي تدين هذا الشخص».

وكانت نقابة المهن التمثيلية اصدرت صباح اليوم بيانا جاء نصه :«وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة».

وتابع البيان: «لذا تهيب النقابة بجمهور العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصرى أو القانون والتى تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل».

واضاف البيان: «ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعى القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية».

واختتم البيان: «إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالى فهى لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر