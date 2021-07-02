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حازم إمام يغيب عن أمام غزل المحلة

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حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام غزل المحلة حازم إمام يغيب عن أمام غزل المحلة

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تأكد غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي عن المشاركة مع الفريق أمام غزل المحلة في المباراة المقررة بين الفريقين «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

وخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة، وينتظر المدير الفني للزمالك رأي الجهاز الطبي لتحديد إمكانية مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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