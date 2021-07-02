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يعقد عبدالحميد الوسيمي، رئيس جهاز الكرة الطائرة الجديد بنادي الزمالك، اجتماع السبت، مع معاونيه لبحث تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي للموسم الجديد.

وسيعلن الوسيمي، تشكيل الاجهزة الفنية للكرة الطائرة لنادي الزمالك، نهاية الأسبوع الجاري، حتى يتثنى لهم البدء في الإعلان عن قوائم الفرق لكافة الأعمار السنية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعيين عبدالحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي.

وكلفت اللجنة «الوسيمي» بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبدالحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975- 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وسبق للوسيمي وأن تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة ومشرف فني بالاتحاد المصري في الفترة من 2012 إلى 2014، كما تولى منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 2010. وسبق للوسيمي وأن عمل كمحاضر باللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي منذ 1992 حتى يناير 2015، بالإضافة إلى خبير الأكاديمية اليابانية للمدربين في الفترة من 2000 إلى 2001.