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مدرب الإسماعيلي يعلق على انضمام مجدي للمنتخب الأولمبي واستبعاد صادق

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مدرب الإسماعيلي يعلق على انضمام مجدي للمنتخب الأولمبي واستبعاد صادق مدرب الإسماعيلي يعلق على انضمام مجدي للمنتخب الأولمبي واستبعاد صادق

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أعرب حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بانضمام عبدالرحمن مجدى جناح الفريق، لقائمة الأوليمبى التي ستشارك في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات صحفية: «سعداء للغاية بانضمام عبدالرحمن مجدى، للمنتخب في الأوليمبياد التي سيتابعها الملايين حول العالم وستسهم كثيرا في ثقل خبراته، وستصبح نقله كبيرة في مشواره الدولى».

وأشار: «عبدالرحمن مجدي، استعجل في الفترة الماضية، العودة للملاعب وهو ما أدى إلى طول فترة غيابه وهو الآن أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعى».

وعن استبعاد محمد صادق، قال: «شعرت بحزن كبير بعدما تابعت القائمة، كنت أتمنى تواجده بدون شك، لاسيما بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة وتواجد من قبل بصفوف المنتخب لكن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب هو الأكثر معرفه بالعناصر التي ستكون قادرة على تقديم أداء مشرف للكرة المصرية».

المصرى اليوم

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