سيدة تستغيث من داخل قسم بستون في الغربية .. والداخلية توضح السبب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» إدعت خلاله إحدى السيدات احتجازها هي وزوجها داخل مركز شرطة بسيون في محافظة الغربية دون وجه حق.

وقالت الداخلية في بيان بانها قامت بالفحص مقطع الفيديو وتبين بأن السيدة غير محتجزة هي أو زوجها، مؤكدة بان حقيقة الواقعة تواجدهما في قسم شرطة بسيون بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وكذلك وطرف آخر بسبب تضررها من قيام الطرف الآخر بضربها هي وزوجها.

وأضافت بان الطرفان تبادل الإتهامات فيما بينهما بسبب خلافات سابقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وجاري عرضهم على النيابة العامة والتى قررت صرف جميع الأطراف بضمان محل إقامتهم.