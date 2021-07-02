القبض علي عاطلين بحوزتهما بانجو في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما 250 جرام من مخدر البانجو .

ووردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهما، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأُحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان.