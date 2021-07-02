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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة مساء، على أن تبدأ التدريبات في الخامسة مساءً.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة لتوسيع الفارق في النقاط مع الأهلي أقرب المنافسين على درع المسابقة.

وسيعلن باتريس كارتيرون، أسماء اللاعبين اللذين سيخضون مواجهة المحلة عقب انتهاء المران مباشرةً للتوجه لأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها ليلة المباراة.