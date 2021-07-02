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تعذيب 5 مرضى وتوثيقهم بالحبال .. تعرف على الاتهامات المنسوبة للمتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بالمريوطية

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تعذيب 5 مرضى وتوثيقهم بالحبال .. تعرف على الاتهامات المنسوبة للمتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بالمريوطية تعذيب 5 مرضى وتوثيقهم بالحبال .. تعرف على الاتهامات المنسوبة للمتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بالمريوطية

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نسبت النيابة العامة للمتهمين بإدارة وإنشاء مركز لعلاج الادمان في المريوطية دون الحصول على ترخيص، وتعذيب 5 مرضى بينهم طفلين لم يتجاوزا الثامنة عشر من عمرهما 5 اتهامات، عاقبتهم المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري بحبس ٣ متهمين بالسجن عامين وعاقبت اخر بالحبس ٦ أشهر وبراءة أخر. تعرف على الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

1-احتجزوا 5 من المرضى في غير الاحوال التي نصت عليها القوانين واللوائح وقد لحق ذلك تعذيب المجني عليهم بالتعديات البدنية خلال الاحتجاز بالفيلا الكائنة بمنطقة المريوطية والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوثها بالقوة والتهديد وتوثيقهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني.

2- استخدموا الاطفال المجني عليهم«محمد-ي» و«عمر -ح» حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر ميلاديا واستخدمهما في العمل القسري والاغراض غير المشروعة.

3- زاولوا منه الطب دون ان يكونوا مقيدين بسجل الاطباء البشريون وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون ان يكونوا مقيدين بجدول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة.

4- أحرزوا أدوات أحبال مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مبرر .

5-زاولوا نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم يمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة ٣ متهمين بالحبس عامين ومعاقبة أخر بالحبس ٦ أشهر وبراءة رجل أعمال في اتهامهم بإنشاء مركز لعلاج الادمان دون ترخيص ،اضافة إلى استخدام أطفال في الاعمال القسرية .

المصرى اليوم

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