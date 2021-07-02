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رئيس «الأوليمبي» يطالب «المالية» بإلغاء «القيمة المضافة» على الأندية

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رئيس «الأوليمبي» يطالب «المالية» بإلغاء «القيمة المضافة» على الأندية رئيس «الأوليمبي» يطالب «المالية» بإلغاء «القيمة المضافة» على الأندية

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طالب النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس النادى الاوليبمى، وزارة المالية بإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الأندية الرياضية، حتى لا يتحملها الأعضاء، مشيرا إلى أن معظمهم من موظفي وقطاع الأعمال، وهو يمثل عبئا كبيرا وإرهاقا للأسر.

وأضاف «السيد» في تصريحات له اليوم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في اجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة على الأندية وطالبت بحضور وزير المالية لإخطاره بقرارها .

وتابع أنه لا يمكن وضع أعباء بأثر رجعي بعد أن أعفي قطاع البحوث الضريبية الاشتراكات وليس من المنطقي أن يعود بعد ٥ سنوات ليطلب تحصيل الضريبة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨ مع بداية تسجيل الأندية ويصنف الاشتراكات لقسمين اشتراك تجديد سنوي واشتراك العضوية الجديدة ويعفي القيمة السنوية الصغيرة ويطلب التحصيل بأثر رجعي للاشتراك الجديد.

و اشار إلى أن مطالبات الأندية بدفع فروق الضرائب باثر رجعي، يحمل الأندية تكلفة باهظة، حيث بلغت كمثال على الأندية الشعبية ٥ مليون جنيه على النادي الاوليمبي و25 مليون جنيه لنادى الاتحاد.

.و قال «السيد» إن الاندية الشعبية عددها كبير جدا والاعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي لكي يتمكنوا من ممارسة أبنائهم للرياضة، لافتا إلى أن اشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي على مستوى الجمهورية لا تقارن بالثلاثين نادي ذوي الاشتراكات المرتفعة، القادرة على سداد القيمة المضافة.

.يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي والنائب حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لنادي بحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة بخصوص عدم قانونية تحصيل فروق ضريبة القيمة المضافة باثر رجعي على اشتراكات الأندية.

المصرى اليوم

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