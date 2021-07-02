مران الإسماعيلي: جلال يجتمع مع محمد عادل.. وتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإعداد للقاء الاتحاد السكندرى.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، باستاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة الــ28 من مسابقة الدورى الممتاز.

المران بدأ عند الساعة السادسة مساء، حيث استمر لمدة ساعتين وشهد خوض عبدالرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات إضافية.

وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين وأدت المجموعة الأولى مرانها في السادسة مساء على الملعب الرئيسي واشتمل على تدريبات بدنية شاقة قادها على طه مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التحول الهجومى تحت قيادة المدير الفنى إيهاب جلال وأخرى على سبل إنهاء الهجمات على المرمى، قادها حمد إبراهيم المدرب العام.

كما أدت المجموعة الثانية مرانها على الملعب الفرعي في السابعة مساء وضم مجموعة من اللاعبين الصاعدين، وعلى هامش المران عقد إيهاب جلال اجتماعا تحفيزيا مع محمد عادل، لاعب خط وسط الفريق.