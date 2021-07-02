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رئيس الطائفة الإنجيلية يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت الإنجيلية

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اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العام بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر رئاسة الطائفة، لمتابعة ومناقشة جميع التقارير والأمور المتعلقة باللجنة التنفيذية والقانونية والمالية، ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، ولجنة اعتماد الخدام والكنائس.

كما اجتمع رئيس الطائفة أيضًا اليوم مع لجنة التعليم اللاهوتي وكليات اللاهوت الإنجيليّة بمصر، للوقوف على مستوى التعليم اللاهوتي الأكاديمي التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية: «نسعى إلى الارتقاء والنمو في التعليم اللاهوتي مع الالتزام والانضباط الأكاديمي، ونعطي أهمية قصوى لضرورة اعتماد جميع الكليات».

رئيس الطائفة الإنجيلية يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت الإنجيلية

المصرى اليوم

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