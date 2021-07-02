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الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة المستجد.‏

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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