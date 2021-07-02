الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 602,731 حالة وفاة.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 602,731 حالة وفاة.
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