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RSV .. فيروس جديد يصيب أمريكا (تفاصيل)

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RSV .. فيروس جديد يصيب أمريكا (تفاصيل) RSV .. فيروس جديد يصيب أمريكا (تفاصيل)

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قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه مع انحسار جائحة كورونا في الولايات المتحدة وتراجع إجراءات الحماية، وجد فيروس تنفسي مألوف موطئ قدم له في البلاد، هو فيروس RSV.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السلطات الصحية وأطباء الأطفال يسجلون عددا كبيرا من حالات الإصابة بـRSV والتي عادة ما تكون أكثر شيوعا في الخريف والشتاء.

ويقول المسؤولون إن حالات العدوى بالفيروس المخلوي والإنفلونزا تراجعت كثيرا في الموسم الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التباعد وارتداء الكمامات وإجراءات النظافة لاحتواء كورونا.

وقالت تشولي أولوا، أخصائية أمراض الأطفال المعدية والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: «ما كنا نقوم به لحماية أنفسنا من الإصابة بمرض كوفيد كان فعالا في منعنا من الإصابة بالإنفلونزا والفيروس المخلوي».

وأضافت: «نظرا لأن كل شيء يبعث على الاسترخاء الآن، فمن المحتمل أن نشهد ارتفاعا طفيفا في بعض هذه الإصابات الشائعة التي نراها عادة خارج الجائحة».

وينتقل الفيروس المخلوي بسهولة ويصيب الجهاز التنفسي. وتقول السلطات الصحية إنه من الشائع جدا أن يصاب جميع الأطفال تقريبا بالفيروس في سن الثانية.

ويمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضا وينشرونه، ويمكن أن يصاب الناس بالعدوى مرة أخرى. وينتشر الفيروس من خلال قطرات السعال والعطس وعلى الأسطح.

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