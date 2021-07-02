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مستشار عن مشروع طريق الملاحة الروسي: «مين حيستنى التلج يسيح 6 شهور»

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مستشار السيسي عن مشروع طريق الملاحة الروسي: «مين حيستنى التلج يسيح 6 شهور» مستشار عن مشروع طريق الملاحة الروسي: «مين حيستنى التلج يسيح 6 شهور»

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أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن قناة السويس لا بديل عنها فهو تمثل شريان الحياة للعالم.

وأضاف أن هناك مجموعات من مسؤولين في قناة السويس لمتابعة حول ما يشاع حول وجود مشروعات منافسة لقناة السويس ومتابعة القنوات المنافسة البديلة ونها القناة الإسرائيلية، وقناة القطب الشمالي، وقناة نيكاراغوا.

وتابع :«أن العالم أدرك أن قناة السويس تعتبر شريان حياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم كله، والجميع رأى ذلك عندما توقفت لعدة أيام».

وحول القناة الروسية قال مهاب مميش إن قناة القطب الشمالي الروسية في المحيط الشمالي المتجمد، تعمل ستة شهور في السنة عندما يذوب الجليد، وليس من الممكن أن ينتظر أحد 6 شهور في السنة لسير اسطوله التجاري وبالتالي فالجدوى الاقتصادية للمشروع ضعيفة جدا وتجربتهم اثبتت أن عدد ما يمر في قناتهم في 6 شهور يوازي ما يمر في قناة السويس في اليوم الواحد«.

أما القناة الإسرائيلية أوضح مميش أن فكرة القناة الإسرائيلية رفضت بسبب التكلفة رهيبة ولذلك فكروا في مد خط سكك حديدية من إيلات إلى أشدود، لكن الأمر صعب لتفريغ السفن العملاقة.

وأكد مهاب مميش أن فكرة الكراكات جاءت بسبب قدم الكراكات المصرية، وفتم تحديث اسطول الكراكات بجديدة لمواكبة التطور الرهيب.

المصرى اليوم

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