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إسبانيا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح

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إسبانيا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح إسبانيا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح

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سجل ميكل أويارزابال ركلة حاسمة بعد أن سدد روبن فارجاس ركلته فوق العارضة لتفوز إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح وتتأهل للدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020 عقب التعادل 1-1 في سان بطرسبرج اليوم الجمعة 2-7-2021.

تقدمت إسبانيا مبكرا بعد أن سدد جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء وغيرت الكرة اتجاهها بعد أن اصطدمت بدينيس زكريا لتسكن شباكه بالخطأ.

لكن شيردان شاكيري استغل خطأ دفاعيا ليمنح التعادل لسويسرا قبل أن يحصل زميله ريمو فرويلر على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.

وسيطرت إسبانيا في الوقت الإضافي مستغلة التفوق العددي لكن سويسرا صمدت وحققت هدفها بالوصول لركلات الترجيح باعتبار أن المنافس أهدر آخر خمس ركلات جزاء منها ركلتان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي.

وستلتقي إسبانيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وبلجيكا، التي تقام في وقت لاحق اليوم في ميونيخ، في قبل النهائي في لندن يوم الثلاثاء المقبل.

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