أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يدمج «الموازنة العامة» و«المحاسبة الحكومية».. «الشيوخ» يناقش «المالية الموحد» الأحد

Print
يدمج «الموازنة العامة» و«المحاسبة الحكومية».. «الشيوخ» يناقش «المالية الموحد» الأحد يدمج «الموازنة العامة» و«المحاسبة الحكومية».. «الشيوخ» يناقش «المالية الموحد» الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين، يناقش خلالها مشروع قانون المالية العامة الموحد والمقدم من .

ويستهدف المشروع، دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المشروع يساعد في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.

ويتضمن مشروع القانون مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل