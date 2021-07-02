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وزير الشباب يشهد فعاليات صالون ٣٠ يونيو بعنوان «الجمهورية الجديدة»

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم، إحتفالية أولي فاعليات صالون 30 يونيو «الجمهورية الجديدة»، وماتم إنجازه وحصاد الـ 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح ، رئاسة الجمهورية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض إنجازت رئيس الجمهورية، وماشهدته القطاعات الخدمية من طفرة كبيرة انعكست على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تم عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو إنشائها لإستثمار طاقات الشباب، بالإضافة إلى إستعراض فرص الإستثمار في العديد من المنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، أعقبه بعد ذلك مجموعه أغاني وطنية نالت إستحسان وإعجاب الحضور .

حضر الإحتفال الدكتور أحمد عبدالمعطي ،والمهندسه لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، وأشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب الشرقية.

المصرى اليوم

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