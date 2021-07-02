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عودة ثنائي سموحة أمام الأهلي

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عودة ثنائي سموحة أمام الأهلي عودة ثنائي سموحة أمام الأهلي

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خدمات خالد عبدالفتاح، ظهير أيمن الفريق خلال مباراة الأهلي، وذلك بعد انتهاء إيقافه نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات، وهو ما أبعده عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة.

كما يستعيد الفريق السكندري خدمات، المدافع محمد عبدالمنعم، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في أنكل القدم، والتي تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلي، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وستكون مشاركة الثنائي في المباراة المقبلة من عدمه، ستعود لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي.

ويلتقي سموحة مع الأهلي، الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن سموحة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.

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