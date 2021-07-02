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الغيابات تضرب غزل المحلة قبل مواجهة

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الغيابات تضرب غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك الغيابات تضرب غزل المحلة قبل مواجهة

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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، من الغيابات قبل مواجهة في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي غزل المحلة مع الزمالك الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد زعيم الفلاحين في مواجهة الزمالك، لخدمات الظهير الأيمن يحيى حامد، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في الضلوع، والذي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهر.

كما سيغيب أيضًا معتز حامد، للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري، وهناك أيضًا صعوبة في لحاق مهاجم الفريق خالد كساب، بالمباراة بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

المصرى اليوم

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