بث مباشر لحظة بلحظة.. إيطاليا (0)-(0) بلجيكا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

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تنطلق مباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب سويسرا في التاسعة مساء اليوم الجمعة 2-7-2021 على ملعب اليانز ارينا بموينخ ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

تنقل شبكة بي إن سبورتس الناثل الحصري لبطولة يورو 2020 المباراة في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 2 Max بي ان سبورت 2 ماكس

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: لورينزو - بونوتشي - كيلليني - سبينازولا

الوسط: فيراتي - باريلا - جورجينهو

الهجوم: كييزا - ايموبيلي - انسيني

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فيرتونخين - فيرمالين - الديرفايلد

الوسط: تورحان هازارد - فيتسيل - تيليمانس - مونييه - دي بروين - جيرمي دوكو

الهجوم: لوكاكو