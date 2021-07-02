أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر لحظة بلحظة.. إيطاليا (0)-(0) بلجيكا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

Print
بث مباشر لحظة بلحظة.. إيطاليا (0)-(0) بلجيكا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020 بث مباشر لحظة بلحظة.. إيطاليا (0)-(0) بلجيكا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب سويسرا في التاسعة مساء اليوم الجمعة 2-7-2021 على ملعب اليانز ارينا بموينخ ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

تنقل بي إن سبورتس الناثل الحصري لبطولة يورو 2020 المباراة في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 2 Max بي ان سبورت 2 ماكس

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: لورينزو - بونوتشي - كيلليني - سبينازولا

الوسط: فيراتي - باريلا - جورجينهو

الهجوم: كييزا - ايموبيلي - انسيني

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فيرتونخين - فيرمالين - الديرفايلد

الوسط: تورحان هازارد - فيتسيل - تيليمانس - مونييه - دي بروين - جيرمي دوكو

الهجوم: لوكاكو

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى