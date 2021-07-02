الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزيارة تفقدية من الأنبا باخوم

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في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور، تشارك الكنيسة الكاثوليكية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحضور قوي بثلاث دار عرض وهم: دار لوغوس للنشر التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، ودار الإكويني للنشر، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني.

زار المعرض اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسئول اللجنة الأسقفية للإعلام، حيث تفقد نيافته أركان مشاركة الكنيسة الكاثوليكية، بمرافقة من الأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، ومدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، والأستاذ رامي ماهر، مسؤول دار لوغوس للنشر.

بدأ استقبال الجمهور أمس الخميس الموافق، الأول من شهر يوليو، ويستمر حتى يوم الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساء، حسب المواعيد المعلن عنها.