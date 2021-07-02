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«صحة الشرقية» تواصل تطهير وتعقيم المنشآت العامة ودور العبادة للوقاية من كورونا

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة وجميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت الأخرى، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية وغيرها، فضلا عن تطهير جميع الأسطح والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد- ١٩، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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