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مصطفى بكري عن إعلام الإخوان: «أدوات يعملون بالريموت كنترول» ()

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مصطفى بكري عن إعلام الإخوان: «أدوات يعملون بالريموت كنترول» (فيديو) مصطفى بكري عن إعلام الإخوان: «أدوات يعملون بالريموت كنترول» ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأذرع الإعلامية الإخوانية الذين خانوا الوطن وباعوا أنفسهم، صمتوا بعدما ظنوا أنهم قادرون على إثارة أزمات في ، لكن الجميع يعلم أنّ نهايتهم ستكون مفجعة، مضيفًا «أنهم مجرد أودات يعملون بالريموت كنترول.. شغل يا ولد اقفل يا ولد».

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ هذه نهاية كل خائن وكل من يشككون في كل شيء، مضيفًا أن الوطن بجميع مؤسساته ورئيسه قادر على مواجهة كل الصعاب: «الله يحمي هذا الوطن ومصر محمية برجالها وبرعاية الله سبحانه وتعالي».

وتابع أنه حينما يشاهد هؤلاء بوجوهمم العكرة يتذكر أنها نهاية كل خائن، مضيفًا أن كل نقطة دماء سقطت على أرض هذا الوطن أشرف من كل خائن.

وأردف أن الجيش المصري ومؤسسات الدولة كانت درعا في مواجهت كل التحديات بجانب الشرفاء الذين واجهوا وتظاهروا مطالبين بالاصلاح وإزاحة الشر عن البلاد.

وقال لن ننسى أي شخص أساء لمصر وجيشها، مضيفا لن يستطيع أحد أن يجعلنا نؤمن بمن خانوا الوطن ووقفوا في وجه، وأساؤوا لقضاء مصر، مضيفا أنه في وقت الجد تظهر الحقيقة، ويُعرف من مع البلاد ومن ضدها.

المصرى اليوم

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