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طارق السيد: حكم مباراة زد تحامل على النصر.. ولم أتفاوض مع أندية أخرى

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طارق السيد: حكم مباراة زد تحامل على النصر.. ولم أتفاوض مع أندية أخرى طارق السيد: حكم مباراة زد تحامل على النصر.. ولم أتفاوض مع أندية أخرى

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حمل طارق السيد المدير الفني للنصر مسؤولية الخسارة أمام زد بهدف دون رد لحكم المباراة عمرو عبدالعاطي في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب زد، ضمن الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني.

وقال طارق السيد إن الأداء التحكيمي في المباراة كان متحاملا على النصر بشكل غريب وإن المباراة شهدت قرارات عجيبة كانت سببا مباشرا في الخسارة.

وأكد أن حكم المباراة قام بطرد حمودة سمير في لعبة لا تستحق الطرد، إضافة إلى تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين وضوح الشمس. \

وتابع: أتمنى من اتحاد الكرة مشاهدة هذا اللقاء للحكم على قرارات التحكيم.

وأشار طارق السيد إلى أن فريق زد محترم ولديه إدارة وجهاز فني ولاعبون على أعلى مستوى.

من ناحية أخرى، نفى طارق السيد ما تردد الأيام الأخيرة عن وجود مفاوضات مع الترسانة ومنتخب السويس وقال إنه لم يدخل في تفاوض مع أي نادٍ.

ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي وأحمد الأحمر عضو المجلس وأعضاء الجهاز الفني رحيم عبدالحق المشرف على الكرة وجميع أفراد الجهاز المعاون على تكاتفهم خلال الفترة الأخيرة وأنهم كانوا سببا في النتائج الجيدة التي حققها النصر في المباريات الماضية مشيرا إلى أن مهمته مع النصر خلال الموسم المنقضي كانت ناجحة تماما وحققنا الهدف المطلوب.

المصرى اليوم

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