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استجابة لشكاوى الأهالي :كاميرات مراقبة ورادار بمحور العصار في شبرا الخيمة

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استجابة لشكاوى الأهالي :كاميرات مراقبة ورادار بمحور العصار في شبرا الخيمة استجابة لشكاوى الأهالي :كاميرات مراقبة ورادار بمحور العصار في شبرا الخيمة

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أعلنت الأدارة العامة لمرور القليوبية الإنتهاء من تركيب رادار وكاميرات مراقبة لضبط المخالفات ومراقبة الطريق بمحور الفريق العصار إستجابة لشكاوى المواطنين بحي شرق شبرا الخيمة، بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة وذلك بالتعاون مع إدارة مرور القليوبية.

قالت الإدارة العامة لمرور القليوبية أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة، نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة، مما يؤدى إلى حدوث إصابات ووفيات بين المواطنين الذين يعبرون الطريق سيرا على الأقدام، وذلك بالتعاون مع محافظة القليوبية.

أشارت إلى أنه تم ربط هذه الكاميرات والرادار بغرفة عمليات المرور المركزية، لسرعة لرصد المخالفين والمتجاوزين للسرعات المقررة على المحور حفاظا على أرواح المواطنين واتخاذ اللازم والإجراء القانونى حيالهم على الفور.

المصرى اليوم

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