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الأخضر تحت 20 عامًا يواجه في نصف نهائي كأس العرب

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الأخضر تحت 20 عامًا يواجه مصر في نصف نهائي كأس العرب الأخضر تحت 20 عامًا يواجه في نصف نهائي كأس العرب
أجرى لاعبوه مرانًا على أرضية رديف ملعب القاهرة

الأخضر تحت 20 عامًا يواجه مصر في نصف نهائي كأس العرب

يخوض السعودي تحت 20 عامًا، غدًا السبت، مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها حتى السادس من شهر يوليو الجاري.

ويلاقي "الأخضر" منتخب مصر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر (السادسة مساءً بتوقيت المملكة)، على استاد القاهرة الدولي.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا على التنظيم الدفاعي والتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

يُذكر أن "الأخضر" الشاب تغلب على حامل اللقب منتخب السنغال في الدور ربع النهائي من منافسات كأس العرب بركلات الترجيح.المنتخب السعودي كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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