لطلاب الثانوية العامة .. كيف تؤدي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحانات غير المضافة إلى المجموع، التي تتيحها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتبارًا من غدا السبت 3 يوليو الجارى، على موقعها الرسمي.

وتشمل المواد غير المضافة إلى «التربية الدينية، التربية الوطنية، ومادة الاقتصاد، ومادة الإحصاء وتراجمها».. وفي السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» خطوات أداء الامتحان في المواد غير المضافة إلى المجموع:

- تتيح الوزارة أسئلة المواد غير المضافة عبر موقعها الرسمى، لزيارة الموقع اضغط هنا.

- يقوم الطلاب بطباعة الأسئلة.

- يتم الإجابة عنها في المنزل.

- تشمل مواد «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد ومادة الإحصاء وتراجمها».

- يتاح لجميع طلاب الثانوية العامة في المدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين المواد غير المضافة.

- تتاح أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- يتم تسلم ورقة الأسئلة والإجابة لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان.

- تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

- بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

- بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر).

- تسليم الطالب في أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

- بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها.

- يتم الإجابة عليها في نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

وواصلت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة (2021 - 2020)، المقرر أن تبدأ 10 يوليو الجارى، وأعلنت إتاحة امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها)، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، غدًا، عبر رابط (ttp://moe.gov.eg).

وأكدت الوزارة أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والإجابة عنه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى أول أيام الامتحان، تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، ويكون التسليم لطلاب المدارس الدولية للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة، أمّا الطلاب المكفوفون فستتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمى للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة، حيث له الحق فى الاختيار بين الإجابة عن تلك المواد بمرافق أو بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة «اللغة العربية» فقط لطلاب المدارس الدولية، ستتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكترونى للوزارة، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، على أن تتم الإجابة عنها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة، أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.