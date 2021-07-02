«مودة» يجري مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة بالمحافظات

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بدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في إجراء مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة بمختلف المحافظات بهدف اختيار فريق من الكوادر التدريبية بكل محافظة لتطبيق تدريب مودة بين زميلاتهن من المكلفات.

وقام المشروع بالتنسيق مع إدارة الخدمة العامة بالوزارة لاختيار مجموعة بكل محافظة وفقاً لمعايير محددة تتفق مع طبيعة المهام المطلوبة، كما تستند المقابلات على أسس علمية في تقييم الكوادر المتقدمة من خلال استمارة تعمل على قياس ثلاثة جوانب أساسية؛ جوانب معرفية، ومهارية، وسلوكية مرتبطة بعملية التدريب.

وسيتم تنظيم معسكر تدريبي لعدد 120 مكلفة خدمة عامة ممن سيتم اختيارهن من واقع التقييم لإعدادهن وتدريبهن على مختلف محاور المحتوى العلمي التدريبي لمشروع مودة، بالإضافة إلى تدريبهن على مجموعة من المهارات الخاصة بالتدريب لضمان التنفيذ بجودة.

ومن المُخطط أن تقوم المكلفات بتدريب عدد 100 ألف مكلفة على مستوى الجمهورية مع نهاية عام 2021. ويسعى المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.