قرارت تنظيميه بـ«الحركة الوطنية» ردًا على الاستقالات الجماعيه بالحزب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، 3 قرارا تنظيمية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للحزب تنظيمياً، وذلك بعد حملة الاستقالات الجماعية التي شهدها الحزب على مدار اليومين السابقين عقب قرار فصل ٣ من أعضاء هيئة المكتب بينهم عضوين بتنسيقية شباب الأحزاب.

وحملت القرارات الجديدة أرقام «42، و43، و44» والتي تضمنت تعيين خالد العوامي مستشاراً لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفاً على أمانة الإعلام، كما تقرر أيضاً تعيين شادي مشرف قائماً بأعمال أمين الإعلام وندي محمد عبدالرحمن البلتاجي أميناً مساعدا لأمانة الإعلام المركزية.

وجاء نص القرارات كالأتي :

قــرار رقـــــم ( 42 ) لسنة 2021: بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي: يعين السيد الأستاذ / خالد عبدالقوي محمد العوامي مستشار رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفا على أمانة الإعلام المادة الثانية: ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قـرار رقـــــم ( 43 ) لسنة 2021: بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وبناء على ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب، تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي: يعين السيد الأستاذ / شادي حامد رشاد مشرف قائما بأعمال أمين الإعلام المادة الثانية: ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قـرار رقـــــم ( 44 ) لسنة 2021: بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وبناء على ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب، تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي: تعيين الأستاذة / ندي محمد عبدالرحمن أمينا مساعدا لأمانة الإعلام المركزية المادة الثانية: ينفذ إعتبارا من تاريخه.