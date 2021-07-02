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موسكو تساوي بين الإنفلونزا وكورونا في إجراءات العزل

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موسكو تساوي بين الإنفلونزا وكورونا في إجراءات العزل موسكو تساوي بين الإنفلونزا وكورونا في إجراءات العزل

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قالت نائب عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، إنه اعتبارا من اليوم الجمعة سيتم مساواة جميع حالات الإصابة بالإنفلونزا بالمرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتعين عليهم عزل أنفسهم.

وأضافت المسؤولة الروسية: «آمل أن يسمح هذا الإجراء في مراحل مبكرة بتقديم علاج فعال وتقليل عدد الحالات الشديدة، وسيسمح بوقف سلاسل انتشار الفيروس بسرعة».

وأوضحت أن أعراض مع وصول سلالة «دلتا» الهندية تغيرت، وأصبح فقدان الشم والتذوق والسعال الجاف أقل شيوعا.

ولفتت إلى أن الأيام الأولى للمرض، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين هذه الأعراض وأعراض نزلات البرد.

المصرى اليوم

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