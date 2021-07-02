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بعد منع حفلات التوقيع بمعرض الكتاب.. كاتب يوزع نسخاً «سابقة التوقيع»

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بعد منع حفلات التوقيع بمعرض الكتاب.. كاتب يوزع نسخاً «سابقة التوقيع» بعد منع حفلات التوقيع بمعرض الكتاب.. كاتب يوزع نسخاً «سابقة التوقيع»

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لجأ عدد من الكتاب وأصحاب الإصدارات الجديدة، إلى حيلة جديدة بعد منع إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، لحفلات التوقيع للحد من التزاحم داخل أروقة المعرض، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية ومنع انتشار فيروس كورنا.

وتمثلت حيلة الكتاب في أن قاموا بتوزيع نسخهم موقعاً منهم مسبقاً، وهو ما فعلته دار الكتب خان للنشر، حيث وفرت نسخًا موقعة مسبقًا من الكاتب عادل عصمت، على أخر رواياته «جنازة السيدة البيضاء»، الصادرة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

يأتي هذا بعد إلغاء إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لحفلات التوقيع ضمن الإجراءات الاحترازية هذا العام لضمان آمان وسلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.

المصرى اليوم

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