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معرض الكتاب يناقش «الأزهر والقدس.. قضية الهوية» افتراضياً

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معرض الكتاب يناقش «الأزهر والقدس.. قضية الهوية» افتراضياً معرض الكتاب يناقش «الأزهر والقدس.. قضية الهوية» افتراضياً

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عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، ندوة افتراضية على منصة الأزهر الشريف بعنوان «الأزهر والقدس- قضية الهوية». بحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، وتقديم الإعلامي محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

وقالت «الصعيدي» إن الأزهر الشريف لم يدع فرصة أو مناسبة دولية إلا ودافع فيها عن القضية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بنصرة الأخوة الفلسطينيين ودعمهم في حق استرجاع أراضيهم، التي نهبها الكيان الصهيوني الغاصب، مشيرة إلى ضرورة توعية النشء بأن فلسطين هي حق عربي وزعم صهيوني، وهو الأمر الذي تتبناه مناهج الأزهر، ويشدد عليه معلموه لأبنائهم الطلاب في كل وقت وحين.

فيما قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أن الأزهر الشريف ما كان يوما بعيدا عن فلسطين والمسجد الأقصى، مشيراً إلى حث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدائم للمسلمين في الشرق والغرب على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المغتصبة للأخوة الفلسطينيين، وهو ما اتضح من بيانات الأزهر المنددة باعتداءات الكيان الصهيوني المحتل على الأراضي والمقدسات الدينية.

وأضاف فؤاد، أنه تم تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي كان من أبرزها مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس برعاية السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح ، وحضور أكثر من ثمانين دولة على أرض لتوجيه صرخة عالمية تؤكد أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، ويجب العمل الجاد على الاعتراف الدولي بها كما أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير.

المصرى اليوم

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