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تراجع البترو العالمية بعد تاجيل اجتماع اوبك

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تراجع اسعار البترو العالمية بعد تاجيل اجتماع اوبك تراجع البترو العالمية بعد تاجيل اجتماع اوبك

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تراجعت البترول العالمية اليوم الجمعة، بعد أن أرجأ وزراء أوبك+ اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج، فيما قالت مصادر إن الإمارات عرقلت خططا لإعادة مليوني برميل يوميا إلى السوق في النصف الثاني من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 75.64 دولار للبرميل كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 75.08 دولار، بعد أن قفزت 2.4 % يوم الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب يوم الخميس بفعل خطط حذرة على نحو غير متوقع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

والاقتراح الذي قالت مصادر إنه مدعوم من وروسيا كان أن تضيف مجموعة المنتجين 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس آب حتى نهاية العام.

لكن الأسعار تراجعت بعد تقارير ذكرت أن الخطة واجهت معارضة من الإمارات وأرجأت أوبك+ الاجتماع الوزاري إلى يوم الجمعة.

ويقول محللو سيتي إنهم لا يتوقعون أن يرتفع خام غرب تكساس إلى علاوة إلى برنت بسبب أنهم يتوقعون ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في نهاية 2021 وأن يواصل النمو في 2022.

المصرى اليوم

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