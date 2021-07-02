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37.8 تريليون ين مكاسب لصندوق المعاشات الياباني

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37.8 تريليون ين مكاسب لصندوق المعاشات الياباني 37.8 تريليون ين مكاسب لصندوق المعاشات الياباني

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سجل أكبر صندوق ياباني للمعاشات على مستوى العالم عائدا قياسيا للعام المالي، الذي انتهى في مارس الماضي، مما يعزز أصوله لأعلى مستوى قياسي، متجاوزا مؤشره القياسي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

حقق صندوق استثمار المعاشات الحكومي الياباني مكاسب في استثمارته بنسبة 25 %، أو 37.8 تريليون ين(339 مليار دولار)، في الأشهر الـ12 التي انتهت في مارس الماضي، وهو الأعلى منذ أن بدأ الصندوق إدارة احتياطي المعاشات في البلاد في عام 2001 .

كانت الأسهم في الخارج، أفضل الأصول من حيث الأداء في تلك الفترة، حيث حققت عائدا بنسبة 59.4 %، ثم عائدا بنسبة 41.6 % في الأسهم المحلية.

وحققت الديون في الخارج مكاسب بنسبة 7.1 %، بينما خسرت الديون اليابانية بنسبة 0.7 %. وتجاوزت عائدات الصندوق مؤشرا قياسيا مجمعا بنسبة 0.3 %.

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