حيثيات حبس عاطل 3 سنوات بالفيوم: روّج عملات مقلدة أثناء شراء ماشية

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أودعت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صادق محمد الحداد و هاني رمسيس كامل وأمانة سر محمد عبدالبصير ، حيثيات حكمها فى السجن المشدد 3 سنوات لـ"عاطل" يدعى جمال سيد حسين شحاتة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة العملة المزورة بحوزته بعد محاولته شراء ماشية من أحد التجار بسوق الماشىة بالفيوم.

كانت النيابة العامة بالفيوم وجهت اتهاما للمتهم فى في يوم 27 / 7 / 2004 حاز بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد مقلدة وهي عبارة عن ورقتان نقديتان من فئة المائة جنيه مصري ومائة وثلاثة وستون ورقة نقدية من فئة الخمسين جنيه مصري وستة وسبعون ورقة نقدية من فئة العشرين جنيه مصري المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها

ووجهت النيابة العامة للمتهم بانه شرع في ترويج مبلغ ألفين وأربعمائة وخمسين جنيه من العملات المقلدة بأن توجه إلى أحد الأسواق لترويجها ثم قدمها للمدعو أحمد ربيع عبد اللطيف نظير شراء رأس ماشية مع علمه بأمر تقليدها وقد خاب أثر جريمته لسبب خارج عن إرادته ألا وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها

وقالت المحكمة إنها استمعت إلى أقوال أحمد ربيع عبد اللطيف، تاجر، إنه أثناء تواجده بسوق الماشية أنقده المتهم مبلغ 2450 جنيه نظير شراء رأس ماشية فاشتبه في أمر تقليده فتحفظ على المتهم حال محاولته الهرب واسترد منه رأس الماشية وأنقد المبلغ المضبوط للشاهد الثاني هاشم أحمد ربيع عبد اللطيف الذى أضاف امام المحكمة أنه بتفتيش المتهمين تم ضبط عملات ورقية مقلدة بحوزة المتهم.

وشهد أمام المحكمة مساعد شرطة كمال منصور عبد العليم من قوة قسم شرطة الفيوم بأنه وحال مروره بأحد الأسواق تناهى إلى سمعه استغاثة الشاهد الثاني فتوجه نحوه فقرر له بمضمون ما شهد به وقام بتفتيش المتهم فضبط بحوزة المتهم ورقة نقدية فئة الخمسين جنيه مصري وأضاف أن الشاهد الثانى اعطى له ورقتين نقديتين من فئة المائة جنيه مصري و62 ورقة نقدية من فئة الخمسين جنيه و76 ورقة نقدية من فئة العشرين جنيه التي كانت قد ضبطت بحوزة المتهم وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقرا بحيازته بقصد ترويجها مع علمهما بأمر تقليدها.