مستشار وزير الثقافة ينعى مدير التصوير رمسيس مرزوق

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نعى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بمزيد من الحزن والأسى وفاة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وذكر عبدالجليل أن الراحل كان من أهم رموز التصوير السينمائي في مصر والوطن العربي، وأن برحيله فقدت السينما المصرية أحد أعمدتها حيث كانت أعماله بمثابة الطريق الذي يسير عليه السينمائيين، حيث قدم الراحل خلال سنوات عديدة أعمالآ هامة ستظل بمثابة تاريخ يتعلم منه الأجيال.

وتقدم عبدالجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن رمسيس مرزوق قد حصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963. لم يكتف بذلك وإنما حصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983.

وقد تعاون مرزوق مع أغلب المخرجين الذين اعترفوا بموهبته وأهميتها في ثقل أعماله، وعلى رأسهم المخرج يوسف شاهين الذي عمل معه في أغلب أفلامه مثل المهاجر، اسكندرية نيويورك.

كما أقام العديد من المعارض الفنية والتي وصلت لإيطاليا حيث أقام أكثر من معرض داخل العاصمة روما. من أبرز أعماله معالي الوزير، حين ميسرة، توت توت، الصعود إلى الهاوية.و لم يكتف بنجاحاته في السينما وإنما له العديد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل وجه القمر للنجمة فاتن حمامة.