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تسبب فيديو وصور وثقتها أقمار صناعية أمريكية، في حالة من الذعر في الصفوف الأمريكية، بعدما افادت تقارير إعلامية أمريكية بحصول باحثون بمركز «جيمس مارتن لدراسات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» الواقع في ولاية كاليفورنيا على صور تظهر مخابي جديدة لمنصة صومعية لمنشآت نووية وباليستية صينية، لا تزال قيد الإنشاء.

وقال باحثون بمركز ن James Martin Center for Nonproliferation Studies أنهم حصلوا على صور فضائية لشبكة نووية صينية تزيد عن 100 منصة صومعية لإخفاء صواريخ باليستية عابرة للقارات بصحراء قريبة من مدينة Yumen في إقليم «جانسو بعد ظهور أشغالها«مصادفة» في صور التقطتها أقمار صناعية تجارية.

وحسبما أفاد به تقرير مكز «جيمس مارتن» الواقع بمدينة «مونتري» بولاية كاليفورنيا، ما يتم بناؤه «يثير ذعرا وإنذارا عالميين من توسع كبير بقدرات الصين النووية».

ذعر من فيديو وصور لمخابي باليستية صينية رصدتها أقمار صناعية

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أول الأربعاء، وفيه أنه في حال اكتمل بناء الصوامع التي تخرج منها الصواريخ من مخابئها إلى أهدافها، فإن تغييرا تاريخيا كبيرا سيحدث بالصين المالكة ترسانة متواضعة نسبيا، من 250 إلى 350 سلاحا نوويا.

و بدأت الصين في تشييد منشآت إطلاق الصواريخ النووية أو ما يعرف بـ«صوامع الصواريخ» في قلب صحرائها، شمالي غرب البلاد، ورصدت الاقمار الصناعية الأمريكية، حسبما افادت به صحيفة «واشنطن بوست».

ذعر من فيديو وصور لمخابي باليستية صينية رصدتها أقمار صناعية

و«الصومعة»، هي وسيلة لإخفاء أقوى سلاح، وهو الصاروخ النووي. أما ما تم رصده في صور الأقمار الصناعية، فظهر مرتبا بمقطعي فيديو يغطيان أجزاء من حوض صحراوي يمتد إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة «يومين» البالغ سكانها 170 ألفا، وفي فيديو تعرضه «العربية.نت» أعلاه مزيد من المعلومات عما يتم بناؤه، ويبدو في بعضها كأنه «واحة صوامع» صاروخية في شبكة من عشرات المواقع، ممتدة فيGansu على طول مئات الكيلومترات القاحلة.

ذعر من فيديو وصور لمخابي باليستية صينية رصدتها أقمار صناعية

وتطرق التقرير إلى ما شرحه مدير برنامج شرق آسيا لمنع انتشار الأسلحة في مركز «جيمس مارتن» بكاليفورنيا، وهو Jeffrey Lewis الخبير بترسانة الصين النووية، من أن طفرة الأشغال الجارية حاليا لبناء الصوامع «تشير إلى وجود جهد كبير لتعزيز الردع النووي الصيني» وفق تعبير الباحث الذي اكتشف مع زميل له مواقع الأشغال الصومعية بعد أسابيع من تحليل الصور التي تم التقاطها لشمال غرب الصين، ثم لخص ما ظهر فيها بأنه «لا يصدق» لانبهاره بما تم اكتشافه.

ذعر من فيديو وصور لمخابي باليستية صينية رصدتها أقمار صناعية

وتظهر الصور منصات إطلاق الصواريخ البالستية والنووية، التي قامت الصين بتشييدها في الماضي.وحسب مركز الأبحاث الأمريكي يصل عدد «صوامع الصواريخ الباليستية والنووية» التي جرى كشفها إلى 119 على الأقل.

جدير بالذكر أن هناك نزاع بين الجانبين الأمريكي والصيني، ورغم الاعتقاد السائد بأن الصين تمتلك مخزونا نوويا محدودا، إلا أن مسؤولين في المخابرات الأميركية حذروا من التوسع الصيني في إنتاج هذه الأسلحة.

وتملك الصين ما بين 250 إلى 300 رأس نووي، وفق بعض التقديرات، وهو رقم صغير نسبيا مقارنة بما تحوزه الولايات المتحدة أو روسيا، إذ تملك الأولى 5800 سلاح نووي، بينما تملك الثانية 6375 سلاحاً نووياً.

وكانت الولايات المتحدة استعانت بهذا التكتيك في الحرب الباردة، حيث نقلت صواريخها الباليستية العابرة للقارات بين الصوامع لضمان أن السوفييت لن يعرفوا مواقع هذه الصواريخ يالضبط.

وحسبما قاله، جيفري لويس، مدير برنامج شرق آسيا لمنع انتشار الأسلحة في مركز «جيمس مارتن» إن البناء يشير إلى أن الصين تهدف إلى تعزيز رادعها النووي وأضاف الباحث الأمريكي «في حال أُضيفت الصوامع الحالية، في مواقع أخرى في جميع أنحاء الصين إلى العدد، فسيصل الإجمالي إلى حوالى 145 صومعة قيد الإنشاء».

واعتبر الباحث الامريكي أن «الصين تستهدف زيادة قدراتها النووية جزئيا للحفاظ على الرد في وجه الضربة الأميركية الأولى، بما يمكنها من توجيه ضربة انتقامية تتفادى الدفاعات الصاروخية الأميركية»

وأضاف أن الصوامع الصينية تهدف إلى حمل الصواريخ البالستية المعروفة «دي إف- 41»، التي بوسعها حمل روؤس نووية إلى مسافة تصل إلى 15 ألف كيلومتر، مما يعني أن البر الأميركي الرئيسي في مرمى الصواريخ، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ويأتي هذا التطور في وقت تحتد فيه وتيرة الصراع بين الدولتين العملاقتين الاقتصاديتين النتناحرتين وكذلك في ظل تصاعد في الحديث الأميركي عن مواجهة النفود الصيني المتنامي عالميًا؛ إذ أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمرا توجيهيا إلى العاملين في البنتاجون بتكثيف تركيزهم على الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة أكبر منافسيها الاستراتيجيين.