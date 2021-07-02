أخبار عاجلة

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فريق طبى من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام

Print
فريق طبى من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام فريق طبى من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وعمل حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارىء.. طبقا للبروتوكول .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور اسلام محمود على عبيد استشارى القلب والأوعية الدموية بالمعهد، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمود عبدالله الشافعى أخصائى القلب والأوعية الدموية بالمعهد، خالد عصمت جمعة فنى قسطرة بالمعهد، والسيد محمد السيد أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق .

ومن جانبه أضاف محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن عمل الفريق مستمر اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين القادم.. مشيرا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»