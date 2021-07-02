فريق طبى من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام

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وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وعمل حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارىء.. طبقا للبروتوكول .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور اسلام محمود على عبيد استشارى القلب والأوعية الدموية بالمعهد، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمود عبدالله الشافعى أخصائى القلب والأوعية الدموية بالمعهد، خالد عصمت جمعة فنى قسطرة بالمعهد، والسيد محمد السيد أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق .

ومن جانبه أضاف محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن عمل الفريق مستمر اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين القادم.. مشيرا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .