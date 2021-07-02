ندوة لطلاب «تربية بني سويف» حول دور الجامعة في محو الأمية

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن مجلس الجامعة وافق على عقد ندوة لطلاب كلية التربية حول دور الجامعة في محو الأمية، يلقيها أسامة وليم المسؤول بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، على أن تكون أون لاين .

وأشار الدكتور منصور حسن، أن طلاب الجامعة قاموا بمحو أمية 2000 شخص داخل المحافظة، من خلال 945 فصلا بجميع مراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيدا بدورهم في التعاون مع الجامعة لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار وجامعة بني سويف للقضاء على الأمية، معبراً عن سعادته بالجهود المبذولة في تعليم وتعلم الكبار، ومؤكداً على حرص الجامعة لدعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، حيث أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين المشاركين في المشروع.