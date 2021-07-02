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تدريبات استشفائية للاعبى الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز

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تدريبات استشفائية للاعبى الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز تدريبات استشفائية للاعبى الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خفيفة، ثم استكملوا برنامجهم الاستشفائي، وذلك خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم.
وأدى الأهلي مرانه اليوم؛ استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم في بداية تحضير الفريق لمباراة سموحة.
كما حرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالب خلالها بالتركيز في المباراة المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات؛ لاستكمال مسيرة الفريق في الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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