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محافظ كفرالشيخ يتابع أولمبياد الطفل المصري

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، التصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة «بنين، بنات» على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وذلك ضمن الألعاب المدرجة بأولمبياد الطفل المصري للموسم الثالث2021.

قال اللواء جمال نورالدين، أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، كما يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا ويشجع النشء على ممارسة الرياضة ويؤهل الطلائع للمشاركة في البطولات والمسابقات، لافتا إلى أن إقامة هذا الأولمبياد يعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، كما يسهم في غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، موضحا فاز بالمركز الأول بتصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة (بنين) على مستوى مركز كفرالشيخ (فريق مركز شباب مدينة كفرالشيخ (فريق رقم4، وقد فاز بالمركز الأول بتصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة (بنات) على مستوى مركز كفرالشيخ (فريق نادي ميت علوان الرياضي «فريق رقم ١»، وبذلك أصبح هم الفرقين الممثلين لإدارة شباب كفرالشيخ بتصفيات كرة السلة على مستوى محافظة كفرالشيخ.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ظهرت جميع الفرق المشاركة بالتصفيات التمهدية بالمظهر اللائق والمشرف والأداء الرائع والمتميز، وقد غلب على الأداء روح من النشاط والحيوية والمتعةمع الأداء المثالي والمتألق.

اولمبياد الطفل المصري
اولمبياد الطفل المصري

المصرى اليوم

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