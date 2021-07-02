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تفشت سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أنحاء دول آسيا، وقالت اليابان إن سلالة دلتا المتحورة وراء إصابة ما يقرب من ثلث الحالات في الجزء الشرقي من البلاد بما في ذلك العاصمة طوكيو، وإن هذه النسبة يمكن أن تزيد إلى النصف بحلول منتصف يوليو الجاري.

وأكدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، أن حظر الجماهير في دورة الألعاب الأولمبية، التي تبدأ يوم 23 من يوليو سيكون خيارا مطروحا إذا تدهور الوضع فيما يتعلق بالفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 800 إصابة في أعلي إحصائيات منذ 6 أشهر، في ظل حملات تطعيم أقل من 10 %من السكان، وزاد متوسط الإصابات الجديدة في البلاد على مدى 10 أيام متتالية وأجلت السلطات في سول تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، وفرضت إندونيسيا إجراءات طارئة تبدأ اليوم 20 يوليو لاحتواء زيادة الأعداد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 182 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.