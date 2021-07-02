رحيل رمسيس مرزوق «ساحر الضوء» عن 81 عاما

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توفي ظهر اليوم الجمعة مدير التصوير رمسيس مرزوق، عن 81 عاما، إثر مضاعفات ومتاعب صحية بالقلب بعد مشوار حافل بالعطاء.

لقّب الراحل بـ«ساحر الضوء»، حيث قدم خلال مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية ووقف أمامه وجوه أشهر نجوم السينما المصرية، منهم أحمد زكي ولبلبة ومديحة كامل ونبيلة عبيد، فمن أبرز أعماله «معالي الوزير، حين ميسرة، توت توت، الصعود إلى الهاوية».

ولم يكتف رمسيس مرزوق بنجاحاته في السينما، وإنما له العديد من الأعمال الدرامية المميزة منها مسلسل «وجه القمر» آخر عمل تليفزيوني لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وتعاون الراحل مع أغلب المخرجين الذين اعترفوا بموهبته وأهميتها في ثقل أعماله، وعلى رأسهم المخرج يوسف شاهين الذي عمل معه في أغلب أفلامه مثل «المهاجر»، و«إسكندرية نيويورك».

والراحل من مواليد الأول من مايو 1940، بمحافظة بني سويف، وحصل على 4 شهادات فنية وهى بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير عام 1963، ودرس لمدة عام بمعهد السينما بروما عام 1964، ودكتوراة في السينما من جامعة السوربون بباريس تخصص إخراج عام 1983.

وحصل على العديد من الجوائز وشارك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس حصل على حوالي 20 جايزة تقديرية.

وعانى مرزوق من مشاكل صحية بالقلب على مدى الأعوام القليلة الماضية.